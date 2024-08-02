Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 11:30 (Di venerdì 2 agosto 2024) Viabilità DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RALLENTAMENTI SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE A CAUSA DI MATERIALI DISPERSI SULLA CARREGGIATA TRA PONZANO RomaNO E LA DIRAMAZIONE Roma NORD VERSO NAPOLI. TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI SU VIA VELLETRI ALL’ALTEZZA DI VALLE PERA NELLE DUE DIREZIONI. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA. RALLENTAMENTI INVECE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA. E PARLIAMO DI CANTIERI: INIZIANO OGGI SULLA PONTINA, LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON MODIFICHE ALLA CIRCOLazioNE DAL KM 10+550 AL KM 109+200 SIA IN DIREZIONE Roma, SIA IN DIREZIONE TERRACINA. TUTTI I DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO. PER I TRASPORTI: DAL 10 AL 27 AGOSTO, PREVISTE MODIFICHE AL SERVIZIO DELLA Roma-VITERBO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 10:30 - PARLIAMO DI TRASPORTI: DAL 10 AL 27 AGOSTO, PREVISTE MODIFICHE AL SERVIZIO DELLA ROMA-VITERBO. VARIAZIONI, CANCELLAZIONI E CORSE CON BUS PER I TRENI REGIONALI. Servizio fornito da Astral. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 10. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA FILE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACICO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 09:45 - SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA FILE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACICO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 09. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 ROMA-NAPOLI, CODE ALL’ALTEZZA DI CEPRANO PER UN VEICOLO IN FIAMME VERSO NAPOLI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 09:15 - SUL RACCORDO ANULARE, PERMANGONO DISAGI PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA LAURENTINA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA PONTINA SI RALLENTA CON CODE PER LAVORI TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA FILE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACICO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. romadailynews
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