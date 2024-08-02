Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 09:15 (Di venerdì 2 agosto 2024) Viabilità DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 08.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA SI RALLENTA CON CODE PER LAVORI TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma. FILE SULL’APPIA TRA CIAMPINO E CAPANNELLE VERSO Roma. SUL RACCORDO ANULARE, PERMANGONO DISAGI PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA LAURENTINA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE SUD E LAURENTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA FILE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACICO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 08:45 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA PONTINA SI RALLENTA CON CODE PER LAVORI TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA. FILE SULL’APPIA TRA CIAMPINO E CAPANNELLE VERSO ROMA. VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 08. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 08:15 - TUTTI I DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA FILE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 07. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE PER CHI VIAGGIA IN INGRESSO AL RACCORDO, SI STA IN CODA A PARTIRE DA TORRENOVA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 07:30 - APERTE SECONDA E TERZA CORSIA DI MARCIA; CODE A PARTIRE DALL’APPIA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO ANULARE: INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA CASILINA. romadailynews
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