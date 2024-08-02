Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 08:45 (Di venerdì 2 agosto 2024) Viabilità DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 08.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA SI RALLENTA CON CODE PER LAVORI TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma. FILE SULL’APPIA TRA CIAMPINO E CAPANNELLE VERSO Roma. SUL RACCORDO ANULARE, PERMANGONO DISAGI PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA LAURENTINA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE SUD E LAURENTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA FILE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACICO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 08:15 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. E PARLIAMO DI CANTIERI: INIZIANO OGGI SULLA PONTINA, LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DAL KM 10+550 AL KM 109+200 SIA IN DIREZIONE ROMA, SIA IN DIREZIONE TERRACINA. VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 07. APERTE SECONDA E TERZA CORSIA DI MARCIA; CODE A PARTIRE DALL’APPIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 07:30 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO ANULARE: INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA CASILINA. E PARLIAMO DI CANTIERI: INIZIANO OGGI SULLA PONTINA, LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DAL KM 10+550 AL KM 109+200 SIA IN DIREZIONE ROMA, SIA IN DIREZIONE TERRACINA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2024 ore 20:30 - VIABILITÀ DEL 1 AGOSTO 2024 ORE 20. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO 2KM DI CODE PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE ROMA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA A1 ROMA NAPOLI ALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI FROSINONE NEI DUE SENSI CODEPER INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR SUL RACCORDO ANULARE: CODE A TRATTI PER IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINA E SALARA, TRA NOMENTANA E A24 E PIU AVANTI CODE ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MAZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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