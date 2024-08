Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 08 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2024)DEL 2 AGOSTOORE 07.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO ANULARE: INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA CASILINA. APERTE SECONDA E TERZA CORSIA DI MARCIA; CODE A PARTIRE DALL’APPIA. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD DOVE PER CHI VIAGGIA IN INGRESSO AL RACCORDO, SI STA IN CODA A PARTIRE DA TORRENOVA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA FILE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. E PARLIAMO DI CANTIERI: INIZIANO OGGI SULLA PONTINA, LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON MODIFICHE ALLA CIRCONE DAL KM 10+550 AL KM 109+200 SIA IN DIREZIONE, SIA IN DIREZIONE TERRACINA. TUTTI I DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO.