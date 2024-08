Verona cerca di dare fuoco all' ex | passante allerta la polizia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 2 agosto 2024) Si è salvata da una morte atroce grazie a unche si è accorto di quanto stava avvenendo in strada e ha chiamato immediatamente la. Un uomo aveva cosparso di benzina una donna. Gli agenti sono arrivati sul posto mettendola in salvo ed hanno poi arrestato un 50enne srilankese, ex compagno della vittima, che se non fosse stato fermato avrebbe probabilmente appiccato il. Il fatto è avvenuto nella giornata di venerdì 2 agosto a, nel quartiere Golosine. L'arrestato è accusato di tentato omicidio.