Venerdì nero per le Borse Francoforte -23%

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ildellesi è chiuso con Parigi in calo dell'1,61%, Londra dell'1,31%,del 2,33%, e Milano del 2,55 per cento. I listini sono reduci da due sedute pesanti mentre Zurigo, che nella vigilia era chiusa per festività, ha pagato il prezzo per intero lasciando sul terreno il 3,59 per cento. Lo Stoxx 50 ha perso il 2,67% e se si guarda agli indici di settori il peggiore è lo Stoxx 600 Tecnologia che ha perso il 6%, seguito dall'indice dei servizi finanziari (-5,2%) e dalle banche (-4,3%).