Una sinapsi in provetta | svelati i segreti di apprendimento e memoria

(Di venerdì 2 agosto 2024) Cosa succede nel nostro cervello quando impariamo ad andare in bicicletta o a parlare una nuova lingua? Mentre stiamo imparando una nuova abilità, o ci esercitiamo per migliorarla, gruppi di neuroni si attivano simultaneamente e scambiano segnali elettrici in maniera sincrona, creando nuove connessioni o modificando quelle esistenti. Più ripetiamo un movimento o una nuova