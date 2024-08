Una seconda occasione film su Canale 5 | trama attori e cast

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di venerdì 2 agosto 2024) Questa sera, venerdì 2 agosto 2024, alle 21:20 in tv su5, va in onda in prima tv ilUna. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo. Una“Una” è una commedia romantica che racconta la storia di Yasemin, una professoressa di matematica divorziata e madre single, e Cemal, un affascinante proprietario di un ristorante di successo. Le loro vite, apparentemente molto diverse, si incrociano in modo inaspettato, dando vita a una storia d’amore che li porterà a confrontarsi con il passato e a riaprire le porte al futuro. Yasemin, dopo un matrimonio infelice, ha costruito una solida vita intorno al suo lavoro e alla sua figlia adolescente. Cemal, invece, è un uomo solare e vitale, abituato a vivere alla giornata.