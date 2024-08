Ultime Notizie Roma del 02-08-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2024)dailynews radiogiornale agn ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio urla strazianti un’auto riparte a forte velocità è quello che avrebbe udito tra 00:30 e Luna la testimone la notte dell’omicidio di Sharon Verzeni la 33enne uccisa con 4 coltellate in provincia di Bergamo ho sentito nulla Lo come se qualcuno avesse ucciso un cane commenta la donna ai microfoni di morning news sui canali Mediaset non solo la giornata di sabato 3 agosto anche sabato 10 ci sarà sulle strade autostrade italiane un traffico da bollino nero lo rende noto la Polizia di Stato che sul sito pubblica il calendario delle giornate difficili per chi deve viaggiare già nel primo fine settimana di agosto si prevede il consueto significativo incremento della circolazione stradale in particolare l’aumento del traffico in fase di Esodo interesserà massivamente i primi due fine ...