Ultime Notizie Roma del 02-08-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2024)dailynews radiogiornale nata dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio una lunga avvertita distintamente in gran parte della regione anche in Puglia che l’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato con una magnitudo di 5.