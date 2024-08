Treni e ritardi l’opposizione attacca Salvini | Disagi cronici

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 2 agosto 2024) Articolo pubblicato venerdì 02 Agosto 2024, 12:36 “Isistematici di 100 o 200 minuti non possono diventare una prassi consolidata in Italia: iormai sonosu tutto il servizio ferroviario, dall’alta velocità ai convogli locali per i pendolari“. Così in una nota i parlamentari M5s delle commissioni Trasporti di Senato e Camera L'articolo: “” proviene da Il Difforme.