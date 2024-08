Traffico Roma del 02-08-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazione non molto ilsulla principale rete viaria della capitale sul Raccordo Anulare quadrati in carreggiata esterna tra Ardeatina e Tuscolana stessa situazione in carreggiata interna tra Casilina e doppia rallentamenti e code e poi in uscita dalla città su via Pontina da raccordo anulare a Pomezia ricordiamo la chiusura della tangenziale per lavori tra viale Castrense l’uscita verranno San Lorenzo in direzione dello Stadio Olimpico oltre che nella zona di San Giovanni possibili ripercussioni in piazzale labicano e quindi a Porta Maggiore e soprattutto in viale dello Scalo di San Lorenzo a Monte Mario riaperte tutte le strade in estate dall’incendio dei giorni scorsi Per quanto riguarda il trasporto pubblico ricordiamo che sulla metro alle stazioni Spagna e Ottaviano San Pietro sono chiuse per lavori di ristrutturazione per cui treni ...