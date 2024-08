Traffico Roma del 02-08-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto da la redazione diservizi per la mobilità oggi nell’ambito del pellegrinaggio internazionale dei ministranti cerimonia la Basilica di San Paolo fuori le mura 2 le messe in programma alle 10 e alle 18 attesi migliaia di fedeli possibili chiusure nell’area circostante durante la Plus e il deflusso le altre notizie metro B B1 di servizio su bus tra Castro Pretorio e Laurentina per interventi di potatura e sulla rete fognaria in piazza vallauri alla Garbatella vicino alla sede ferroviaria saranno regolarmente attive le tratte Castro Pretorio Rebibbia e Castro Pretorio Ionio ulteriori dettagli su questo intervento per la metro B B1 di domani sono sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità