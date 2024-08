Toti | Dimissioni? Evitato lo scontro sulla pelle dei cittadini

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 2 agosto 2024) AGI - "Non c'è stato nessun isolamento politico. Con l'avvocato Savi abbiamo valutato che io mi sarei martirizzato, la procura non avrebbe cambiato la sua impostazione e avremmo combattuto una battagliadella Liguria". Così Giovanniha spiegato le ragioni delle sueda presidente della Liguria incontrando i giornalisti dopo la riunione con la sua lista. "Abbiamo deciso che era più logico ridare la parola ai liguri e affrontare un processo, senza sottrarci a un confronto con i magistrati. - ha detto- Per la prima volta si è scritto nero su bianco che la possibilità di reiterare il reato dipendeva dalla funzione esercitata da un eletto dai. Su questo il Parlamento si deve interrogare". "C'è bisogno di un intervento sulle leggi. La magistratura interpreta e applica le leggi. Il Parlamento ne prenda atto.