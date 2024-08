Terribile schianto nel Salento nella notte | morti due amici in sella ad uno scooter

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 2 agosto 2024) Un incidente stradale è costato la vita a duea Leverano, in provincia di Lecce. I due viaggiavano a bordo di unoTMax. L’impatto si è verificato lungo la via che conduce alla Marina di Porto Cesareo, all’altezza dell’ultima rotatoria all’ingresso del paese intorno alle quattro del mattino. I due avevano appena finito di lavorare in occasione di un evento musicale e gastronomico