Terremoto in Calabria Occhiuto | Notte di apprensione

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 2 agosto 2024) Articolo pubblicato venerdì 02 Agosto 2024, 11:05 Una fortissima scossa didi magnitudo 5 ha colpito ieri sera verso le 21.43 lacon la popolazione che per la paura si è tenuta in allerta per tutta la. L’epicentro è stato individuato a 3 km dal comune di Pietrapaola (Cosenza), a una profondità L'articoloin: “di” proviene da Il Difforme.