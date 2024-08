Terremoto in Calabria notte di apprensione in Calabria ma niente danni

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 2 agosto 2024) Solo tanta paura ma nessun danno. La scossa didi magnitudo 5 registrata ieri sera intorno alle 21:40 con epicentro a Pietrapaola, nel Cosentino, è stata avvertita in quasi tutta la, con l'eccezione della provincia di Reggio, ma non ha determinato conseguenze su persone o cose. La conferma arriva stamane, dopo le verifiche andate avanti per tutta la, dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto. Alla prima scossa sono seguiti altri eventi tellurici di minore intensità, anche in questo caso avvertiti dalla popolazione. "La, - dichiara Occhiuto - dopo il fortedi ieri sera, seguito da altre scosse di assestamento, ha vissuto unadi. Sono andati avanti, ininterrottamente, i rilievi da parte dei Vigili del Fuoco sugli edifici dei Comuni più vicini all'epicentro del sisma.