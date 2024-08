Tennistavolo | derby cinese Sun-Chen per la finale femminile alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Saranno Sun Yingsha eMeng a giocare laolimpica diper quanto riguarda il tabellone di singolare. Le due cinesi si giocheranno, in pratica, unche ha anche il nome delle prime due favorite del tabellone. In tutti e due gli incontri, per la verità, di emozioni non ce ne sono poi tante. Sun batte la giapponese Hina Hayata in maniera molto netta, 11-6 11-8 11-8 11-2 con crollo della nipponica nell’ultimo parziale, dopo aver fatto il possibile per reggere l’urto nei primi tre. Più lineare la situazione nell’altro confronto, convittoriosa sulla sudcoreana Yubin Shin per 11-7 11-6 11-7 11-7, senza mai realmente rischiare alcunché. Si forma così la replica delladi Tokyo di tre anni fa, che fu appannaggio diMeng.