Telefonata Biden e Netanyahu | nuovi schieramenti difensivi Usa per Israele

(Di venerdì 2 agosto 2024) Milano, 1 ago. (askanews) – Il presidente americano, Joe, ha parlato oggi nel corso di unacon il primo ministro israeliano Benjamin, riferisce una nota della Casa Bianca, “ha ribadito il suo impegno per la sicurezza dicontro tutte le minacce dell’Iran, compresi i gruppi terroristici che lo sostengono Hamas, Hezbollah e gli Houthi”. Il presidente americano ha discusso degli sforzi per sostenere la difesa dicontro le minacce, compresi missili balistici e droni, includendo idispiegamenti militaridegli Stati Uniti. Oltre a questo impegno per la difesa di, il presidente ha sottolineato l’importanza degli sforzi in corso per attenuare le tensioni più ampie nella regione. Alla, fa sapere sempre la Casa Bianca, ha partecipato anche la vicepresidente, Kamala Harris.