Suv contro una vetrina in centro a Milano morti marito e moglie

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di venerdì 2 agosto 2024) Suvil muro e unainDue coniugi di origine cinese sono rimasti feriti in maniera gravissima e poi deceduti nelle ore successive, in seguito al terribile incidente stradale verificatosi ieri sera in. L’incidene si è verificato intorno alle 20.15 all’incrocio tra le