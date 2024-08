Strage di Bologna | Meloni Grave dire che le radici di quell' attentato sono nella destra di governo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 2 agosto 2024) AGI - "I morti, le immagini della Stazione didevastata, l'attacco feroce alla convivenza degli italiani, hanno impresso un segno indelebile, il 2 agosto 1980,identità della Repubblica ecoscienza del popolo italiano. La memoria non è soltanto un dovere ma è l'espressione consapevole dia cittadinanza espressa nei valori costituzionali che la violenza terroristica voleva colpire e abbattere". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 44mo anniversario delladi. "Con profondi sentimenti di solidarietà, quarantaquattro anni dopo l', ci uniamo ai familiari delle vittime e alla Città di, teatro di una spietata strategia eversiva neofascista nutrita di complicità annidate in consorterie sovversive che hanno tentato di aggrela libertà conquistata dagli italiani.