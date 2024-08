Strage Bologna | Biancofiore ‘da Bolognesi parole inopportune e strumentali’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2024) Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Odioso e inaccettabile riuscire a cogliere l?opportunità di fare polemiche pretestuose in un?occasione dolorosa come quella del 2 agosto. Una giornata nella quale bisognerebbe solo ricordare e onorare le vittime delladi, senza scavalcare i limiti dell?accettabile come ha fatto Paolo. Attaccare il presidente del Consiglio e il Governo Meloni, farlo indossando i panni del presidente dell?associazione dei familiari è quantomeno inopportuno, oltre che strumentale. Che a ruota tutto il Pd segua questo patrimonio di attacchi gratuiti è ancor più grave”. Lo afferma Michaela, presidente del Gruppo Civici d?Italia, Nm, Maie al Senato.