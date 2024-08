Stop alla Faentina per un mese Regione in prima linea per limitari i disagi ai pendolari

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 2 agosto 2024) FIRENZE –per idella, interviene laToscana. L’ente è impegnato insieme ai Comuni coinvolti ad attenuare quanto più possibile iaie a coloro che usano laferroviariache, come noto, subirà un’interruzione pesante neldi agosto. “È fondamentale – ha detto l’assessore ai trasporti e mobilità Stefano Baccelli – mettere in campo tutte le azioni possibili per ridurre le difficoltà ai territori. Siamo partiti da un confronto continuo, che prosegue, con gli amministratori per capire e verificare come fare. Anzitutto abbiamo chiesto una verifica ad Rfi per svolgere i lavori in periodo notturno e ottenuto che sulla tratta più utilizzata dai, quella fra Firenze e Borgo San Lorenzo, l’interruzione venisse posticipata all’8 agosto, concentrandola nel periodo a minore frequentazione”.