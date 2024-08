Stabilimenti balneari in crescita sulle spiagge italiane oltre 7mila imprese +26% dal 2011

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2024) Roma, 2 ago. – (Adnkronos) – A inizio stagione 2024, come negli anni precedenti, glisi sono presentati al via più numerosi della stagione precedente, mettendo a segno dalunacomplessiva del 26,4% pari a più del 2% l?anno. La riviera romagnola si conferma al vertice dell?offerta per numero di realtà, segnalando ormai una saturazione delle possibilità di accoglienza. A crescere sono un po? tutte le altre coste dello stivale con la Calabria in testa (+358nel periodo) seguita dalla Campania (+188) e dalla Sicilia (+180). Secondo i dati dell’indagine Unioncamere-InfoCamere, basata sul Registro delledelle Camere di Commercio, al termine del 2023 sono 7.244 leregistrate nel settore della gestione dicontro le 7.173 del dicembre 2021 (+1%).