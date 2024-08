Stabilimenti balneari in crescita sulle spiagge italiane oltre 7mila imprese +26% dal 2011

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 2 agosto 2024) (Adnkronos) – A inizio stagione 2024, come negli anni precedenti, glisi sono presentati al via più numerosi della stagione precedente, mettendo a segno dalunacomplessiva del 26,4% pari a più del 2% l’anno. La riviera romagnola si conferma al vertice dell’offerta per numero di realtà, segnalando ormai una saturazione