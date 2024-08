Spagna | veicolo cinese domina vendite auto nel Paese a luglio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Madrid, 02 ago – (Xinhua) – La MG ZS a benzina, prodotta da MG Motor, un marchio della casamobilisticaSAIC Motor, hato lediinnel mese di, secondo i dati pubblicati ieri dal settoremobilistico spagnolo. Nel corso del mese sono state vendute in totale 2.619 unita’ della MG ZS, pari a una quota di mercato dell’8,69%, secondo la Spanish Association of Car Manufacturers (ANFAC), l’Association of Dealers of themotive sector (FACON) e l’Association of Car Dealers (GANVAM). Il modello elettrico dello stesso marchio, la MG4, e’ stato il secondo piu’ venduto del suo genere in, con 303 unita’ vendute, pari a una quota di mercato del 7,92%, e una crescita delledi quasi il 6% rispetto allo scorso anno.