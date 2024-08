Sopralluogo nella casa del mistero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) A caccia di indizidel. Per far luce sul femminicidio commesso dall’operatore socio sanitario Stefano Del Re, 53 anni, che secondo la ricostruzione degli inquirenti avrebbe massacrato la moglie Lorena Vezzosi, 51, colpendola più volte fino a trapassarle il cuore, tra venerdì 5 e sabato 6 luglio, prima di inabissarsi con la sua auto nel fiume Po, almaggiore, dove entrambi i corpi sono stati recuperati. Ieri mattina i carabinieri del nucleo investigativo provinciale, accompagnati dai Ris di Parma, hanno effettuato unnell’abitazione di Lorena, in via Terranova 8 a Santarcangelo:che la coppia aveva condiviso per anni prima della separazione avvenuta alla fine dell’anno scorso. Lorena, originaria del Cremonese come l’ex marito Stefano, risiedeva in Valmarecchia dal 2018.