Sistema Museo appuntamento al Tempietto sul Clitunno

(Di venerdì 2 agosto 2024) SPOLETO – Continuano ad agosto gli appuntamenti, organizzati da, per conoscere il patrimonio storico e artistico della città e del territorio. Il primo, dal titolo Un piccolo gioiello longobardo, si terrà domenica alle 15 alsul(il luogo di incontro sarà la biglietteria del). L’eleganza attraverso i secoli, una visita guidata aldel Tessuto e del Costume – MUTECO, è il secondo incontro in programma per domenica 11 agosto alle 18 (luogo di incontro biglietteria del). Domenica 18 agosto alle 15 si terrà Una domus di 2000 anni, una visita alla Casa Romana (anche in questo caso il luogo di incontro sarà la biglietteria). Il quarto ed ultimodel mese di agosto sarà La famiglia Collicola, si terrà domenica 25 agosto alle 17 e mostrerà ai partecipanti il Piano Nobile di Palazzo Collicola (luogo di incontro biglietteria).