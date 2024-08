Sindaco Brugnaro ' non mi dimetto'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) "Io non mi". Lo ha detto ildi Venezia Luigi, nel corso del Consiglio comunale dedicato ai riflessi dell'inchiesta della Procura sull'amministrazione cittadina. "Lotterò per dimostrare la mia onestà" ha aggiuntonel clima infuocato della riunione, contrassegnato dalle continue invettive del pubblico presente in sala. "Voglio distinguere la questione che riguarda l'area dei Pili e la Reyer da quella dell'assessore Renato Boraso: sui Pili e la Reyer non ho fatto nulla di male", aveva detto poco prima, mentre all'esterno della sede municipale proseguiva la protesta di un centinaio di rappresentanti di associazioni cittadine, all'insegna dello slogan "fuoridalla laguna".