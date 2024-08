Simone Biles al collo la medaglia d' oro ma anche una collana molto particolare

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di venerdì 2 agosto 2024) Realizzata con 546 diamanti, il ciondolo a forma di capra - Goat in inglese nonché acronimo di Greatest Of All Time, tradotto «la migliore di tutti i tempi» - indossato dalla ginnasta rappresenta non solo il suo soprannome ma èun simbolo legato alla dedizione e alla forza nel superare i momenti più bui