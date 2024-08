Sicilia frattura bloccata con pezzi di cartone all' ospedale di Patti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 2 agosto 2024) Senza stecche per gli interventi d'urgenza, all'Barone Romeo di(Messina) i sanitari hanno bloccato con unladel perone a un ragazzo giunto al pronto soccorso per le cure. Un espediente denunciato dal padre del giovane, come riporta la Gazzetta del Sud che pubblica anche l'immagine della gamba ingessata col(diffusa sui social dal padre del ragazzo). Solo in seguito i medici hanno sostituito ilcon un tutore.