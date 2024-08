Si interviene per mettere in sicurezza la zona e riaprire la viabilità del Viadotto Gatto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 2 agosto 2024) Operazioni di messa indellae della pineta limitrofa a seguito dell’incendio sviluppatosi a partire da Via De Rienzi proseguito poi verso il Monte Bonadies, sul posto squadre del Settore Ambiente e della Polizia Municipale del Comune di Salerno oltre a Protezione Civile e Servizio Antincendio Boschivo. Rimossi 120 pini andati in fiamme a rischio crollo, non si esclude nessuna possibilità, si pensa anche ad un eventuale rischio idrogeologico, al lavoro i tecnici per studiare le soluzioni più adeguate. La parte superiore delrimane chiusa al transito, da Via Benedetto Croce fino alla Galleria San Leo. Anche la strada tra la Galleria San Leo e i vecchi caselli dell’autostrada è chiusa, così come Via De Rienzi dal Parco Persichetti in salita. Segui ZON.IT su Google News.