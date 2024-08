Sharon Firisua fa i 100 metri alle Olimpiadi ma lei voleva fare la maratona | caos alle Isole Salomone

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 2 agosto 2024) La surreale partecipazione diai 100delledi Parigi: si classifica ultimissima, ma leila, non ha mai corso i 100 Il grandenelle, la velocista Jovita Arunia - che avrebbe avuto lei i titoli per andare ai Giochi - è disperata: "Non gareggerò più a causa di quello che hanno fatto".