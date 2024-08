Sesta giornata Parigi 2024 | Due ori e un argento per l’Italia

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 2 agosto 2024)torna per ben due volte sul gradino più alto del podio nella, e lo fa nella canoa a slalom con Di Gennaro e con la Belandi nello Judo. Non altrettanto, invece, si può dire per la squadra femminile di fioretto che cede in finale agli Stati Uniti, accontentandosi così dell’: DE GENNARO RIPORTAIN ALTO NELLA CANOA Eccezionale prova del carabiniere brescianoche trionfa in 88?22 davanti al francese Castryck e allo spagnolo Echaniz. De Gennaro parte molto bene facendo la differenza già nelle prime porte, che gli vale già il momentaneo primo posto.