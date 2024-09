Seriana Spa gli ordini aumentano del 42% nel primo semestre 2024

Leggi tutta la notizia su newsagent

(Di venerdì 2 agosto 2024) La riqualificazione antisismica dei capannoni industriali è sempre più in forte crescita. In Italia si fa sempre più diffusa la sensibilità da parte delle aziende di mettere in sicurezza le strutture e il personale di lavoro. A testimoniare questa tendenza sono i numeri fatti registrare daS.p.A., azienda bergamasca leader nell’antisismica dei capannoni, che nei primi sei mesi del, ha eseguito il 60% in più di analisi di vulnerabilità rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In più la realtà lombarda è passata da circa 7 milioni di commesse acquisite da gennaio a giugno 2023 a quasi 10 milioni neldel, con un aumento del 42,8%. Bergamo e Brescia restano le province che hanno fatto registrare il maggior numero di commesse, seguite da Verona e Milano.