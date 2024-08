Scoperto il segreto della ' Mummia urlante' è morta gridando dal dolore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Milano, 2 ago. (Adnkronos Salute) - Stesa in una bara di legno, sulla testa una parrucca nera, due anelli scarabeo in argento e oro sulle dita, la bocca aperta in una smorfia simile a un grido. E' stata trovata così, nel 1935 durante una spedizione a Deir Elbahari nei pressi di Luxor, l'antica Tebe, una donna egizia di circa 3.500 anni fa che scosse gli archeologi per quell'espressione inquietante disegnata sul volto. La soprannominarono '' e la sua storia rimase avvolta da un mistero che la ricerca scientifica ha più volte cercato di svelare. Oggi, 89 anni dopo essere stata riportata alla luce, la 'Donna che urla' e il suotornano al centro di uno studio pubblicato su 'Frontiers in Medicine'.