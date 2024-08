Scoperto il segreto della Mummia urlante | è morta gridando dal dolore

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 2 agosto 2024) Uno studio egiziano fa luce sul misterodonna trovata nel 1935 in una tomba vicino a Luxor. Soffriva di artrite ed era stata dal dentista, la sua smorfia non dipende da una cattiva imbalsamazione Stesa in una bara di legno, sulla testa una parrucca nera, due anelli scarabeo in argento e oro sulle dita,