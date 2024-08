Scarcerato l' ex capo della Protezione civile di Agrigento

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 2 agosto 2024) Torna in libertà l’ingegner Maurizio Costa , 64 anni, ex responsabile provincialedi, coinvolto lo scorso 11 luglio in un’inchiestaDda sulla famiglia mafiosa di Sciacca e su presunte infiltrazioni negli appalti pubblici. embedpost id="1896306" Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Palermo, che ha dichiarato «l'inefficaciamisura cautelare».