Scambio prigionieri Usa-Russia | Gershkovich Whelan e Kurumasheva arrivati a Washington

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Sono atterrati alle 23.40 (le 5.40 in Italia) negli Stati Uniti ial centro dellocon la: il giornalista della Wall Street Journal Evan, l’ex marine Paule la giornalista russo-americana Alsu Kurmasheva. All’arrivo dell’aereo alla base di Andrews vicino, presenti anche il presidente Joe Biden e la vice Kamala Harris, che hanno abbracciato ie salutato calorosamente i tre. A differenza di quanto ci si aspettava, tra di loro non risulta il dissidente Vladimir Kara-Murza, collaboratore del Whashington Post e cittadino britannico-russo con permesso di soggiorno statunitense. La Turchia – uno dei mediatori – ha dichiarato che l’accordo coinvolge in totale 24 detenuti.