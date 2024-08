Sai qual è il prodotto che usa Simone Biles alle Olimpiadi 2024 per opacizzare il viso?

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di venerdì 2 agosto 2024)di Pariginon si è distinta solo per le sue eccezionali prestazioni ginniche, ma anche per il suo impeccabile look sul campo gara. Chiunque l’abbia vista esibirsi sa che la sua pelle appare sempre perfettamente opacizzata, anche sotto le luci delle telecamere e durante gli sforzi fisici intensi. Maè il segreto dietro il suo aspetto fresco e luminoso? Il merito va a unspecifico che la ginnasta ha scelto di utilizzare per mantenere il suolibero dal lucido, anche tra una gara e l’altra: la polvere opacizzante Invisimatte 2.0 di Fenty Beauty.