Russia | Cremlino ' Krasikov era un agente dell' Fsb'

(Di venerdì 2 agosto 2024) Mosca, 2 ago. (Adnkronos) - Vadim, liberato dalla Germania ieri, è undel servizio di sicurezza russo Fsb. Lo ha reso noto il portavoce delDmitry Peskov. "è un dipendente'Fsb", ha detto ai giornalisti il ??portavoce presidenziale, aggiungendo che l'uomo ha prestato servizio nell'unità d'élite segreta 'Alpha'. Peskov ha aggiunto che"ha lavorato con alcune personea sicurezza del presidente".stava scontando una condanna all'ergastolo in Germania per l'omicidio di un comandante ribelle ceceno in un parco di Berlino nel 2019, un assassinio che, secondo i giudici tedeschi, era stato ordinato dallo Stato russo. Un'indagine condotta in precedenza dall'agenzia di giornalismo investigativo Bellingcat aveva scoperto cheaveva legami con l'Fsb.