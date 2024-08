Romaviolentate due 18enni | due arresti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 2 agosto 2024) 16.34 Le hanno prima fatte bere e poi violentate in casa. E' avvenuto a Roma, ne quartiere Borghesiana, dove due ragazze poco più che maggiorenni hanno subito violenza da parte di due uomini, uno di 24 e uno di 46 anni, conosciuti la sera prima. Il 24enne è stato arrestato in flagranza. L'altro uomo è stato fermato in un deposito di autobus mentre tentava la fuga. Entrambi sono stati portati nel carcere di Regina Coeli.