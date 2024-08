Roma Dovbyk fa già IMPAZZIRE i tifosi | il GESTO verso i giallorossi è CLAMOROSO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ildi Artem, nuovo attaccante ucraino della, per la sua avventura in giallorosso. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Artemsarebbe stato più che fondamentale per completare il suo trasferimento alla. L’attaccante ucraino ormai ex Girona, nel mirino anche dell’Atletico Madrid, ha infatti deciso di