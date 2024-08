Riunione Ambito B4 ascensore guasto | la delegata del Comune di Telese Terme non può partecipare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Cari tutti, come vedete la foto con l’Assessora ieri è venuta benissimo! Peccato che, come sapete, ero costretta lì in atrio per unall’non comunicatomi e peccato che nessuno abbia immaginato soluzioni alternative. Nessuno insomma si è accorto che di fatto ieri sono stata ESAUTORATA dal mio ruolo e dalle mie responsabilità in quanto, visto che ero lì ma non ho potuto prendere parte all’Assemblea”.