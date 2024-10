Retake Salerno Plogging al tramonto insieme ai giovanissimi di Sesto Fiorentino 1

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di venerdì 2 agosto 2024)ETS - Fondazione impegnata nella lotta contro il degrado per la valorizzazione dei beni comuni sul territorio. L’appuntamento è previsto per il 5 agosto, appuntamento in spiaggia Santa Teresa, dalle ore 18.30. “Ci dedicheremo alla raccolta di rifiuti sul lungomare del litorale salernitano