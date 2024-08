Reperti archeologici nel lago di Bolsena | la scoperta del Roan di Civitavecchia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Per il secondo anno consecutivo, nel mese di luglio appena trascorso, la componente subacquea della Stazione Navale diha supportato le operazioni di salvaguardia messe in atto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, diretta dall’ Arch. Margherita Eichberg. Tali attività, finanziate nell’ambito del Pnrr per la creazione di un percorso subacqueo sul sito sommerso del Gran Carro deldi, hanno portato alla luce oltre 150 vasi e numerosissimi altri oggetti, che saranno oggetto di approfondito studio e valorizzazione culturale.