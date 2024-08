Quando si gioca la finale di Errani Paolini alle Olimpiadi? Data orario avversarie tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) La certezza di una medaglia c’è già: Sarae Jasminetorneranno in campo domenica 4 agosto per disputare ladel torneo di doppio femminile di Parigi 2024, traguardo mai raggiunto da una coppia italiana nel tennis. Nell’ultimo atto le azzurre, accreditate della testa di serie numero 3, affronteranno sul Court Philippe Chatrier le atlete individuali neutrali di passaporto russo Mirra Andreeva e Diana Shnaider. L’ordine di gioco verrà rilasciato nella giornata di domani. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.