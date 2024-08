Protezione civile prosegue l’ondata di caldo in Campania

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Centro Funzionale delladella Regione, in considerazione del quadro meteo in atto, ha prorogato l’avviso di allerta per “Ondate di calore” attualmente in atto fino alle ore 14 di lunedì 5 agosto. Fino a domani la criticità riguarderà l’intero territorio. Dalle 12 di domani, invece, l’avviso interesserà solo i comuni definiti a rischio elevato in base all’elenco riportato nella Delibera di Giunta regionale n.870 del 08/07/2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 37 del 01/08/2005, ossia quelli della fascia costiera dell’intera regione. In queste aree si prevedono temperature che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 3÷5°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare anche l’80% ed in condizioni di scarsa ventilazione.