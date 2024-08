Per Cairo ricavi a 595 milioni nel semestre cresce l' utile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024)Communication ha chiuso il primodell'anno conper 595,1, in lieve flessione rispetto ai 599,2dello stesso periodo del 2023, un margine operativo lordo (ebitda) salito da 80,2 a 90,4, un risultato operativo (ebit) in crescita da 41,1 a 51,1e unche migliora da 15,9 a 20,3. Nel secondo trimestre, si legge in una nota, ihanno registrato una dinamica positiva,ndo di 7,9(+2,3%). L'indebitamento finanziario netto complessivo, che comprende anche le passività relative a contratti di locazione, ammonta a 170,6, a fronte dei 150,2al 31 dicembre 2023. L'indebitamento finanziario netto consolidato sale da 4,8 a 15,8, dopo il pagamento di dividendi per 36e investimenti tecnici e oneri non ricorrenti per 18,7