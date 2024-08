Parigi2024 canottaggio | argento Italia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 2 agosto 2024) 12.30 Ai Giochi di Parigi 2024, gli azzurri Stefano Oppo e Gabriele Soares conquistano l'nel doppio pesi leggeri. Con un finale in crescendo, superano al fotofinish la Grecia di Papakonstantinou e Gkaidatsis, bronzo. Oro alla favorita coppia irlandese Fintan McCarthy e Paul O'Donovan, che chiudono in 6'10"99. Per l'si tratta della diciassettesima medaglia in queste Olimpiadi.